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Защищённый смартфон Ulefone Armor 35 Pro получил встроенный лазерный дальномер с радиусом действия до 1200 метров. Устройство способно измерять не только расстояние, но и площадь и объём. Продажи новинки начнутся 7 декабря, стартовая цена составит 429,99 доллара.

Дальномер использует технологию Time-of-Flight (ToF) и полупроводниковый лазер с длиной волны 905 нм. Производитель предусмотрел 13 режимов измерений и 30-кратное увеличение. По замыслу Ulefone, смартфон сможет заменить отдельный измерительный прибор на строительных площадках и при полевых работах.

В остальном Armor 35 Pro тоже рассчитан на сложные условия эксплуатации. Он оснащён процессором MediaTek Helio G200, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Спереди установили 6,78-дюймовый экран Full HD+ с частотой 120 Гц, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч с зарядкой мощностью 33 Вт.

Набор дополнительных инструментов включает основную камеру на 50 Мп, модуль ночного видения на 20 Мп и сверхширокоугольную камеру на 16 Мп. На задней панели также находится светодиодный фонарь мощностью 900 лм с сигнальным режимом Vibe Light. Два динамика Hi-Fi выдают звук громкостью до 107 дБ. Корпус соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Источник: gsmarena