Кроссовер BYD Atto 8 стал первым автомобилем китайской марки на европейском рынке с системой сверхбыстрой зарядки FLASH Charging. На Парижском автосалоне 12 октября 2026 года компания представила семиместную модель с аккумулятором ёмкостью 115 кВт·ч, который, по данным производителя, можно зарядить с 10% до 97% всего за девять минут. За пять минут батарея набирает заряд с 10% до 70%.

В основе системы лежит тяговая батарея Blade второго поколения. При температуре до −30 °C зарядка с 20% до 97% занимает около 12 минут — на три минуты дольше обычного заявленного сценария. Однако эти показатели зависят от совместимости зарядной станции и условий зарядки: сама по себе поддержка технологии автомобилем не означает, что такая скорость будет доступна на любой станции.

Ёмкость батареи достигает 115 кВт·ч, а запас хода заднеприводной версии составляет до 653 км по циклу WLTP. В полноприводном исполнении Atto 8 развивает до 570 кВт (775 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Продажи в Европе должны начаться в первом квартале 2027 года.

Источник: carnewschina