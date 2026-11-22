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Orioners разработала титановый мультитул MS-06, который можно носить в брелоке размером с большой ключ. В компактном устройстве длиной около 5,5 см и весом всего 28,3 г спрятаны восемь инструментов. Мультитул можно прикрепить к связке ключей, и он способен заменить несколько отдельных инструментов.

Мультитул Orioners MS-06 получил стальной клинок Sandvik, монтировку и два шестигранных ключа. Разработчики попытались заменить одним компактным устройством набор мелких инструментов, который обычно приходится носить отдельно.

Корпус выполнен из титанового сплава, а режущий элемент изготовлен из стали Sandvik. В конструкцию также встроены шестигранники на 2 и 5 мм. Они рассчитаны на работу с крепежом разного размера, а сам мультитул можно использовать для небольшого ремонта и повседневных задач.

Устройство продаётся в официальном магазине Orioners за 35 долларов, однако сейчас товар отмечен как отсутствующий в продаже. Производитель позиционирует его как EDC-аксессуар — компактный инструмент, который постоянно находится под рукой и не требует отдельного места в сумке.

Источник: orioners