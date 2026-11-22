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Первая бета-версия One UI 9.5 принесла владельцам смартфонов Samsung Galaxy несколько полезных изменений. Обновление затронуло защиту приложений, оформление экрана блокировки, камеру и обмен файлами. Кроме того, компания добавила новые возможности в Samsung Health. Некоторые из этих функций давно доступны на устройствах других производителей, но теперь постепенно появляются и в экосистеме Galaxy.

Одним из главных нововведений стала возможность устанавливать пароль или другую защиту на отдельные приложения. Теперь для доступа к выбранной программе потребуется дополнительное подтверждение личности, даже если сам смартфон уже разблокирован. Раньше для ограничения доступа приходилось использовать «Защищенную папку», которая создает отдельное защищенное пространство.

Изменения появились и на экране блокировки. Новая функция Live Effects позволяет добавить глубину обычным фотографиям: при наклоне устройства отдельные элементы изображения смещаются, создавая эффект объемной картинки. Настроить такое оформление можно непосредственно при выборе обоев.

Компания также переработала интерфейс камеры. Основные инструменты теперь собраны в одной панели, поэтому искать нужные параметры стало проще. В профессиональных режимах Pro и Pro Video пользователи получили дополнительные возможности настройки расположения элементов управления.

Еще одно дополнение появилось в Quick Share. Функция Tap to Share позволяет обмениваться файлами между совместимыми смартфонами, просто прикладывая их друг к другу. Передача начинается после подтверждения со стороны получателя.

Наконец, в приложении Samsung Health появился инструмент Mindful Note. Он предназначен для личных записей: пользователи могут фиксировать события дня, описывать свои ощущения и отвечать на вопросы, связанные с работой, отношениями и личными целями.

Пока перечисленные нововведения обнаружены в первой бета-версии One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26. В следующих сборках производитель может добавить другие возможности. Полноценный релиз оболочки ожидается вместе с семейством Galaxy S27 в начале 2027 года.

Источник: Gizmochina