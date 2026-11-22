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Samsung готовит для смартфонов Galaxy необычную функцию, которая превратит обычное уведомление о спортивном результате в небольшое экранное шоу. В One UI 9.5 обнаружили систему Moment effects: при победе команды, за которой следит владелец смартфона, вокруг фронтальной камеры должна появляться короткая анимация.

За спортивные результаты отвечает Google Sports. В настройках Now Bar уже обнаружили отдельную страницу Moment effects с возможностью загружать эффекты. Пока доступен только спортивный вариант, но само название раздела оставляет возможность для появления других сценариев.

Интересно, что Samsung не ограничивается обычными всплывающими сообщениями. Анимация будет использовать область вокруг отверстия фронтальной камеры, превращая её в элемент интерфейса. Похожие возможности компания развивает в Now Bar, которая также получит обновлённое оформление в One UI 9.5.

Новая система обнаружена в тестовом программном обеспечении Galaxy S27. Samsung пока не подтвердила полный перечень эффектов и сроки их появления. Не исключено, что к релизу компания расширит их набор, но пока это лишь предположение.

Источник: ithome