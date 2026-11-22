Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Doogee готовит смартфон Note 70 с двумя экранами. На задней панели разместили дополнительный дисплей диагональю 1,8 дюйма, напоминающий решение Xiaomi, а вертикальный блок камер выполнен в стиле Samsung. При этом новинка получила аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч.

Основной экран устройства имеет диагональ 6,71 дюйма. Задний дисплей заметно компактнее аналогичного решения Xiaomi 18 Pro Max, где используется панель на 2,9 дюйма. Doogee перенесла такую конструкцию в обычную линейку Note, а не в защищённые смартфоны, с которыми прежде ассоциировалась подобная компоновка.

В основе Note 70 лежит процессор Unisoc T7250 с поддержкой только 4G. Это начальная платформа, уже применяемая в модели Note 58. Основной упор Doogee сделала не на производительность, а на автономность: батарея на 6500 мА·ч превосходит аккумуляторы Note 58 и Note 59 на 250 мА·ч.

Смартфон также получит основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп и Android 17. Предусмотрены три конфигурации памяти: 4/128, 6/128 и 6/256 ГБ. Doogee пока не раскрыла разрешение и частоту обновления экранов, назначение заднего дисплея, цену и дату начала продаж.

Источник: gizmochina