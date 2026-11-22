3800 люменов яркости от бескупольного светодиода с 580м дальнобойности, боковой красный свет с двумя уровнями яркости и встроенный магнит для помощи в ремонте. Acebeam показали свой новый EDC-фонарик E65 с питанием от 18650 аккумулятора и способностью выдержать погружение на 2м. Новика уже появилась на официальном сайте производителя.

За исключением ударного безеля из нержавеющей стали фонарик изготовлен из алюминиевого сплава AL6061-T6. Acebeam предлагают 3 варианта цветового исполнения: черный, бирюзовый и со стилизацией под мрамор (MAO-анодирование). Несмотря на длину корпуса в 153,3мм, а диаметр головы и корпуса 36 и 27.5мм соответственно, Acebeam позиционируют его как EDC-фонарик. Полный вес с аккумулятором — 229 г. Заявлены влагозащита по стандарту IP68 и способность выдерживать падение с высоты до 1,5 метра. Особенностью фонарика является увеличенная до 4.1мм толщина стенок корпуса. Также в хвосте фонарика находится встроенный магнит для помощи в ремонте.

В качестве питания используется сменный литий-ионный аккумулятор формата 18650. Ёмкость комплектного составляет 3800mah и заряжать его можно через встроенный в E65 разъём USB-C. Рядом с этим разъёмом находится дополнительный красный светодиод бокового света с двумя уровнями яркости (5 и 1 люмен) для сохранения ночного зрения.

В качестве основного светодиода используется тот же бескупольный светодиод что у дальнобойного P20mini (https://www.ixbt.com/live/flashlight/prorezaet-temnotu-na-kilometr-i-brutalno-vyglyadit-dalnoboynyy-fonarik-s-shipami-obzor-acebeam-p20-mini.html), а именно Luminus SFT60-W. В связке с рефлектором он позволяет в случае E65 добиться дальнобойности до 580м при турбо-яркости в 3600 люменов.

Заявлен понижающий драйвер, который обеспечивает полную стабилизацию яркости без ШИМ-мерцания. После срабатывания термоотсечки в турбо Acebeam E65 переходит на уровень 1000 люменов, который и способен держать дальше без просадки. Остальные уровни яркости в общей линейке: 50-150-430 люменов. Также есть вынесенный из неё ultralow уровень в 8 люменов.

В качестве управления используется нетипичная для Acebeam связка из двух боковых кнопок, одна из которых отвечает за включение-выключение и перемотку яркостей, а другая за моментальный доступ к турбо и стробоскопу.

Источник: оф.сайт производителя