Volkswagen намерен использовать Китай не только как площадку для производства автомобилей, но и как источник технологий для зарубежных рынков. К 2030 году концерн рассчитывает довести ежегодный экспорт машин китайской сборки до 300 тысяч единиц. Так немецкий автопроизводитель пытается компенсировать падение продаж в КНР и усилить позиции в странах, где спрос на автомобили ещё растёт.

За первые девять месяцев 2026 года совместные предприятия Volkswagen в Китае продали 1,224 млн автомобилей — на 35% меньше, чем годом ранее. Их совокупный операционный результат вместо прибыли в 744 млн евро превратился в убыток на 113 млн евро. Финансовый директор концерна Арно Антлиц назвал экспортную цель консервативной оценкой. При этом прогноз Volkswagen по китайскому авторынку к 2030 году снизился с 27-30 млн до 19-21 млн автомобилей в год.

Первые машины уже отправляются на Ближний Восток, в Узбекистан, Казахстан и страны Африки южнее Сахары. Следующими направлениями должны стать Мексика, Египет и Вьетнам. Но Volkswagen собирается экспортировать не только автомобили. Компания готовит для зарубежных рынков платформу CMP и электронную архитектуру CEA, разработанную совместно с китайской Xpeng. Последняя позволяет сократить количество электронных блоков управления примерно на 30%, а сроки разработки автомобилей — до 30%. Архитектура уже применяется на китайских электромобилях Volkswagen, а в 2027 году её планируют распространить на гибридные модели и машины с ДВС.

Первые зарубежные автомобили с китайскими разработками Volkswagen рассчитывает вывести на рынки Южной Америки. В перспективе концерн рассматривает также Юго-Восточную Азию и Африку. Европа пока не входит в число подтверждённых направлений внедрения CEA. Фактически Volkswagen начинает экспортировать не только машины из Китая, но и инженерные решения, которые должны помочь немецкому концерну конкурировать с местными производителями.

Источник: carnewschina