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Matrix Audio представила USB-изолятор SU-1, который отделяет аудиосистему от электрических помех компьютера и позволяет подключать сразу три источника сигнала. Устройство предназначено для Hi-Fi-комплексов с внешними ЦАПами, где помехи по USB и земляные петли могут влиять на работу оборудования.

На задней панели расположены два входа USB-B и один USB-C, а также два выходных разъёма USB-A. SU-1 переключает источники нажатием кнопки, но не объединяет их в один поток: одновременно работает только одно подключение. Гальваническая развязка разделяет электрические цепи компьютера и аудиоаппаратуры, препятствуя передаче помех между ними.

Внутри установлен линейный блок питания с тороидальным трансформатором и малошумящими стабилизаторами. Отдельный выход обеспечивает напряжение 5 В при токе до 1 А. Устройство поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/с, а общая длина USB-кабелей может достигать 8 м — по 4 м с каждой стороны.

Алюминиевый корпус размером 120 x 205 x 44 мм весит 1,58 кг. Энергопотребление не превышает 15 Вт, а европейская цена составляет 899 евро. При этом Matrix Audio делает ставку не только на переключение источников, но и на изоляцию чувствительной аудиотехники от электрических помех.

Источник: fairaudio