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Samsung готовит заметное изменение интерфейса «Живых уведомлений», которое должно появиться в одной из будущих версий One UI. Компания тестирует новый способ отображения информации от приложений, благодаря которому функция станет больше напоминать Dynamic Island в смартфонах Apple.

Сейчас функция выглядят как небольшие уведомления в верхней части экрана. Они позволяют следить за происходящими в приложениях событиями, не открывая их отдельно. Например, таким способом можно посмотреть состояние таймера или узнать, продолжается ли запись. Если одновременно работают несколько поддерживающих функцию приложений, между их уведомлениями можно переключаться с помощью свайпов.

В новой версии компания решила изменить расположение этого элемента и управление им. Вместо привычной полоски в углу экрана информация теперь появляется ближе к центру верхней части дисплея. Изменился и способ переключения: вместо движений вверх и вниз используются свайпы влево и вправо. Это позволяет переходить между уведомлениями от разных приложений непосредственно на экране, не открывая дополнительные меню.

Таким образом, корейская компания продолжает развивать функцию, которая изначально появилась в One UI 7. При этом компания не будет первым производителем Android-смартфонов с подобным решением: собственные варианты интерфейса, напоминающего Dynamic Island, уже предлагали некоторые китайские бренды.

Источник: Gsmarena