Samsung Electronics решила отказаться от ежегодного выпуска новых Galaxy Watch. В 2027 году компания не представит очередное поколение умных часов, а затем намерена выпускать такие устройства раз в два года.

С 2018 года Samsung придерживалась ежегодного графика обновления линейки. Теперь компания собирается пересмотреть эту стратегию на фоне роста стоимости процессоров и памяти, а также замедления рынка носимой электроники. Дополнительным фактором стала слабая реакция покупателей на подорожавшие Galaxy Watch 9. По оценке отраслевых собеседников издания, аппаратные улучшения уже не настолько существенны, чтобы оправдывать ежегодные затраты на разработку и продвижение новых моделей.

Положение Samsung на рынке также не даёт поводов для ускорения выпуска. По данным Counterpoint Research, в прошлом году компания заняла четвёртое место среди производителей умных часов с долей 7%. Для сравнения, Apple контролировала 23% мирового рынка — более чем втрое больше. Вместо ежегодной смены устройств Samsung намерена сосредоточиться на программных обновлениях и расширении функций мониторинга здоровья для уже выпущенных часов.

Пустующее место в линейке займут новые бюджетные фитнес-браслеты Galaxy Fit. Они должны поддержать присутствие Samsung в сегменте носимой электроники за счёт более доступной цены и небольшого веса. При этом речь идёт не об отказе от Galaxy Watch, а о переходе на двухлетний цикл обновления. Сама Samsung пока официально не объявляла об изменении графика.

Источник: ithome