Смартфон Samsung Galaxy S26 FE получил недостаток, который может оказаться заметнее в повседневном использовании, чем скромные возможности его телеобъектива. Речь идёт о подэкранном сканере отпечатков пальцев: во время тестирования он регулярно отказывался распознавать палец с первой попытки.

В отличие от более дорогих Galaxy S26, в Fan Edition установлен не ультразвуковой, а оптический датчик. Он расположен под OLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма. По наблюдениям журналистов, для разблокировки смартфона нередко приходится прикладывать палец два или даже три раза. Кроме того, сенсор требует достаточно сильного нажатия на экран.

Проблема заключается не столько в скорости распознавания, сколько в его ненадёжности. Смартфон приходится разблокировать десятки раз в день, поэтому даже небольшие сбои быстро превращаются в постоянное раздражение. Особенно заметна разница для тех, кто раньше пользовался моделями Samsung с ультразвуковыми сканерами.

При этом у Galaxy S26 FE есть и другие спорные решения: основная претензия к камере касается 8-мегапиксельного телеобъектива, а порт USB 2.0 уступает более современным интерфейсам. Авторы обзора считают, что именно нестабильная работа сканера может доставлять пользователям больше неудобств, чем ограничения камеры. На момент публикации Notebookcheck указывал стартовую цену смартфона от 500 евро.

Источник: notebookcheck