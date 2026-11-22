Apple, по данным инсайдера, готовит для юбилейного iPhone 20 Pro основную камеру разрешением 200 Мп. Это станет одним из крупнейших изменений фотосистемы смартфонов компании, если разработка дойдёт до серийного производства. Выход модели ожидается в 2027 году, однако Apple пока не подтверждала эти сведения.

О камере рассказал YouTube-блогер Сэм Кол (Sam Kohl). По его данным, новый сенсор может использовать технологию LOFIC, которая расширяет возможности съёмки сцен с одновременным присутствием очень ярких и тёмных участков. Она позволяет лучше сохранять детали в светах и тенях, снижая риск пересветов и потери информации в затемнённых областях.

При этом разрешение 200 Мп само по себе не гарантирует заметного улучшения фотографий. Итоговое качество зависит также от физических размеров сенсора, его светочувствительности и обработки изображения. Пока неизвестны ни производитель модуля, ни размер матрицы, ни конкретные характеристики будущей камеры. Все сведения остаются на уровне утечки, а не официальных спецификаций Apple.

Источник: gizchina