Встал с дивана за водой — телевизор поставил фильм на паузу. Вернулся — продолжил просмотр. Samsung готовит ИИ-телевизор TV-I, который будет распознавать движения людей перед экраном и подстраивать воспроизведение под их поведение. Показать новинку могут на CES 2027 в январе.

Но автоматическая пауза — лишь часть задумки. Samsung хочет научить телевизор понимать, что происходит не только в комнате, но и на экране. Например, зритель сможет узнать марку одежды актёра или найти ресторан, появившийся в сериале, не доставая смартфон. Для этого компания развивает Click to Search: функция уже появилась в телевизорах Samsung 2025 года и позволяет задавать вопросы о происходящем на экране через ИИ-кнопку пульта.

У этой идеи есть и другая сторона. Samsung постепенно превращает телевизор в площадку для рекламы и покупок. В США компания уже связала Samsung TV Plus с Amazon: если во время просмотра появляется реклама товара, его можно добавить в корзину одним нажатием кнопки на пульте. Сам сервис насчитывает более 100 млн активных пользователей в месяц по всему миру.

Причина такой стратегии вполне прагматична: продавать новые телевизоры становится сложнее. TrendForce прогнозирует сокращение мировых поставок в 2026 году на 0,8%, до 194,65 млн устройств. Samsung рассчитывает зарабатывать не только на продаже экранов, но и на рекламе, контенте и покупках через них. Получается любопытная перемена: телевизор будет следить за тем, когда зритель уходит, но одновременно станет каналом, через который компания сможет зарабатывать даже после продажи устройства.

Источник: koreajoongangdaily