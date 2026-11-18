В Китае смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max продаются еще с сентября. Покупателям из других регионов приходилось ждать появления глобальной версии — и теперь ожидание подошло к концу. Компания Xiaomi официально представила глобальные варианты обеих моделей серии 18 Pro.

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max практически идентичны китайским аналогам. Единственное изменение коснулось аккумулятора.

Процессор

Оба смартфона Xiaomi оснащены чипами серии Snapdragon 8 Elite. В Xiaomi 18 Pro используется Snapdragon 8 Elite Gen 6, тогда как модель Max получила Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, обеспечивающий более высокую производительность. В обоих чипах компания Qualcomm оптимизировала энергопотребление за счет использования транзисторной архитектуры типа «gate-all-around» (GAA). Благодаря этому чипы потребляют меньше энергии при пиковых нагрузках и не перегреваются.

Для обеспечения вычислительной мощности в повседневных задачах Xiaomi использует процессор Qualcomm Oryon с восемью ядрами. По сравнению с предшественником, производительность CPU выросла на 13%, а графического процессора (GPU) — примерно на 44%. Также Xiaomi обещает значительное улучшение (на 35%) производительности NPU, отвечающего за функции искусственного интеллекта. Однако то, как это проявится в реальном использовании, покажут только тесты.

Камера

При разработке камер для Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max производитель смартфонов сотрудничал с компанией Leica. Основная камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором и светосильным объективом (f/1,67). Дополнительно предусмотрен телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм, который также использует 200-мегапиксельный сенсор. Оптический зум позволяет увеличить фокусное расстояние до 150 мм. Систему дополняют сверхширокоугольная камера (50 Мп) и фронтальная камера для селфи с таким же разрешением.

Для тех, кто хочет использовать возможности ИИ при фотосъемке, предусмотрены три стиля изображения. Режим «B&W Film» придает черно-белым снимкам дополнительную глубину, «Iconic CCD» делает цвета более насыщенными, а «Modern Vintage» подчеркивает детали изображения. При портретной съемке и съемке против света искусственный интеллект автоматически осветляет лица, делая их более отчетливыми. Кроме того, после того как снимок сделан, ИИ может проанализировать изображение и предложить варианты кадрирования для улучшения композиции.

Для любителей видеосъемки оба устройства поддерживают запись в разрешении до 8K с частотой 30 кадров в секунду. Если же достаточно разрешения 4K, можно снимать с частотой до 120 кадров в секунду. Более того, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max поддерживают запись видео в формате Log (с частотой до 120 кадров в секунду). Такая логарифмическая запись обеспечивает изображение с пониженной контрастностью, которое в дальнейшем — при монтаже — можно гибко настроить по своему вкусу, добившись нужной цветопередачи и сохранив более широкий динамический диапазон.

Диспелй

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max оснащены двумя дисплеями. На передней панели расположен основной экран с максимальной яркостью 4000 нит и частотой обновления до 120 Гц. Технически экраны в обеих моделях идентичны и различаются только размером: у версии Max диагональ составляет 6,9 дюйма, а у стандартной модели — 6,4 дюйма.

Основной дисплей смартфонов Xiaomi поддерживает режим конфиденциальности (Privacy Mode). При его активации экран переключается в специальный режим, сужающий углы обзора. В результате посторонние, смотрящие на экран сбоку, видят лишь темную поверхность. Этот режим можно настроить так, чтобы он включался только для определенных приложений или уведомлений.

Помимо основного экрана, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max имеют дополнительный дисплей на задней панели. В нем используется та же технология, что и в переднем экране, но сам дисплей значительно меньше. На него могут выводиться уведомления, карты или контент, закрепленный пользователем. Например, можно отобразить QR-код, который смогут отсканировать другие люди. Кроме того, задний дисплей можно использовать в связке с основной камерой для съемки селфи или видео в стиле влога — это позволяет точно контролировать кадрирование, чтобы никто не оказался обрезанным.

Аккумулятор

Что касается аккумулятора, то покупателям Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max за пределами Китая придется пойти на небольшой компромисс. Если в китайской версии модели Pro емкость батареи составляет 7000 мА·ч, то в международной версии она равна всего 6000 мА·ч. Аналогичная ситуация наблюдается и с Xiaomi 18 Pro Max: емкость аккумулятора в международной версии уменьшилась с 8500 до 7050 мА·ч.

Изменения коснулись и зарядки. Среди глобальных версий такой показатель доступен только для 18 Pro Max, в то время как обычная модель Pro поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт. Что касается беспроводной зарядки, то здесь различий между версиями нет: в обоих случаях поддерживается мощность 50 Вт.

Программное обеспечение Xiaomi 18 Pro

Обе модели Xiaomi поставляются с предустановленной оболочкой HyperOS 4, основанной на Android 17. Такие решения, как технология Hypercore от Xiaomi, обеспечивают равномерное распределение нагрузки между ядрами процессора и предварительную загрузку данных, что делает работу операционной системы более быстрой и отзывчивой. Владельцы других устройств Xiaomi могут использовать функцию Smart Hub для управления бытовой техникой и другими «умными» гаджетами прямо со своего смартфона.

Как и полагается современному смартфону, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max оснащены функциями искусственного интеллекта. В качестве цифрового ассистента здесь выступает Google Gemini. Благодаря этому пользователям доступна, например, функция «Circle to Search» («Обведи и найди»), позволяющая быстро искать информацию в сети об объектах, отображаемых на экране. Кроме того, Xiaomi внедряет собственную систему ИИ — HyperAI. Она используется, в частности, в функции AI Voice Note, которая преобразует голосовые заметки в структурированный текст.

Xiaomi обещает длительный период программной поддержки для обеих моделей. Устройства получат обновления, включающие пять новых поколений Android. После этого Xiaomi продолжит выпускать обновления безопасности еще как минимум в течение одного года. Таким образом, программная безопасность Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будет обеспечиваться на протяжении не менее шести лет.

Продажи в России

В России официальные продажи новинок стартуют 27 ноября. Xiaomi 18 Pro будет доступен от 129 990 рублей, а более продвинутая версия — от 149 990 рублей.

Те, кто приобретет устройство сразу после начала продаж, получат от Xiaomi дополнительные бонусы. В их число входят, например, трехмесячная пробная подписка на Google AI Pro и YouTube Premium, а также четыре месяца подписки Spotify Premium. Заинтересованные покупатели могут оформить предзаказ на свой смартфон уже сейчас. При оформлении предзаказа через интернет-магазин Xiaomi производитель также предлагает приятные подарки — например, умные часы или колонки.

Источник: xiaomi