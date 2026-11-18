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Chery выпустила в Китае новый Tiggo 5x Fastback 2027 модельного года — кроссовер, который по дизайну и технической основе напоминает знакомую российским покупателям Omoda 5. При этом новинка получила 154-сильный турбомотор и вариатор, а её цена по стартовой акции начинается от 69 900 юаней (10 490 долларов).

У Tiggo 5x и Omoda 5 общая платформа T1X и одинаковая колёсная база — 2630 мм. Длина китайской модели составляет 4400 мм. Внешне автомобили особенно похожи силуэтом и оформлением салона, но переднюю часть Tiggo Chery оформила отдельно. По сути, производитель предлагает ещё один вариант хорошо знакомой конструкции под собственной маркой.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л. с. и крутящим моментом 230 Н·м. Он работает с вариатором, имитирующим девять передач. Заявленный расход топлива — 7,3 л на 100 км по циклу WLTC. В салоне установлены два экрана общей диагональю 20,5 дюйма, система Lion 5.0 и камеры с обзором на 540 градусов, включая виртуальное изображение пространства под автомобилем.

Chery предложила две комплектации — Comfort и Luxury. По акции они стоят 69 900 и 73 900 юаней, тогда как обычные цены составляют 77 900 и 83 900 юаней. Более дорогая версия получила вентиляцию и обогрев передних сидений, электрорегулировку пассажирского кресла и обогрев зеркал. Пока речь идёт о китайском рынке: о поставках Tiggo 5x Fastback в Россию производитель не сообщал.

Источник: carnewschina