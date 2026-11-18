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Левый динамик флагманского Oppo Find X10 Pro Max за 1799 евро дребезжит на частоте 800 Гц. Дефект обнаружили сразу на нескольких смартфонах, причём проблема повторилась даже после замены устройств. Проверка Notebookcheck показала, что речь не об отдельных жалобах владельцев.

Первым о неисправности сообщил покупатель, который приобрёл два аппарата с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Во время голосовых вызовов в Zoom оба смартфона издавали посторонний звук. Замена не помогла: аналогичный дефект обнаружился ещё на трёх запечатанных устройствах и двух демонстрационных образцах. Все семь проверенных аппаратов имели одинаковую проблему.

Notebookcheck воспроизвела неисправность на европейском экземпляре Find X10 Pro Max. При громкости 80% левый динамик заметно дребезжал при воспроизведении сигнала 800 Гц. Измерения выявили дополнительные гармоники, которых не было в исходном звуке. В частности, составляющая на частоте 4000 Гц оказалась примерно на 22 дБ ниже основного тона. Правый динамик не издавал слышимого дребезжания.

В смартфоне установлены симметричные стереодинамики AAC Technologies 1510X с акустическим материалом N'Bass. Возможную причину неисправности инженеры Oppo связывают с защитной мембраной от воды, которая на высокой громкости может соприкасаться с диафрагмой и вызывать вибрации. Однако подтвердить эту версию пока не удалось. Notebookcheck запросила комментарий производителя.

Источник: notebookcheck