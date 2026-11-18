Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Suzuki превратила компактный фургон Spacia Base в мини-кемпер, добавив всего один съёмный щит. Теперь два элемента Multi Board позволяют организовать в салоне семь вариантов пространства вместо четырёх у предыдущей версии. Причём для ночёвки на двоих не нужны громоздкие модули: достаточно переставить щиты и сложить передние кресла.

Оба щита крепятся к направляющим, встроенным в боковые стенки кузова. Они превращаются в спальное основание, столики, полки или вертикальные перегородки для багажа. Для одного путешественника предусмотрена продольная компоновка: рядом со спальным местом остаётся пространство для снаряжения. Во время поездки конструкции можно убрать на пол, освободив грузовой отсек.

Spacia Base сохранила компактные размеры японского класса kei-car: длина составляет всего 3395 мм. Под капотом установлен турбированный двигатель объёмом 660 см³ с системой мягкого гибрида. При этом Suzuki отказалась от заднего дивана, оставив только два передних места и увеличив возможности трансформации грузового отсека.

Новинку показали на выставке Field Style Expo в японском Токонамэ. Продажи начнутся зимой 2026 года, стоимость пока не объявлена. Предыдущее поколение Spacia Base стартовало с 1 471 800 иен, а обычная Spacia сейчас стоит от 1 530 100 иен. Ожидается, что новая версия останется самой доступной моделью в семействе.

Источник: suzuki