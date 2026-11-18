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Vivo выбирает между Snapdragon и Dimensity для складного X Fold 7, но цена чипов может перевернуть конкуренцию. Компания тестирует сразу две флагманские платформы по 2-нм техпроцессу. Пока неизвестно, какая из них получит место в следующем складном смартфоне.

В списке кандидатов — Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm и Dimensity 9600 Pro от MediaTek. По данным инсайдера Digital Chat Station, окончательный выбор будет зависеть от стоимости закупки. Причём в комментариях он утверждает, что Dimensity 9600 Pro оказался дороже Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Ранее сообщалось, что чип MediaTek оценивался примерно в 220 долларов, а конкурент Qualcomm — в 300 долларов. Если новая информация верна, расстановка сил по стоимости платформ могла измениться. Для Vivo это не просто выбор производителя процессора, а возможность получить флагманскую начинку на более выгодных условиях.

При этом X Fold 7 сохранит привычный формат складного смартфона с соотношением сторон 20:9. Похоже, Vivo не собирается переходить на более широкую конструкцию, которую развивают конкуренты. Разработка устройства продолжается, а его выход ожидается в следующем году. Официально компания пока не раскрыла ни процессор, ни остальные характеристики новинки.

Источник: gizmochina