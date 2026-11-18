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Xiaomi представила новую оранжевую версию портативной рации Walkie-talkie 2S. Устройство сохранило прежние технические характеристики, включая мощность передачи 4 Вт и аккумулятор на 2190 мАч. В Китае новинка поступила в продажу по цене 299 юаней.

Рация поддерживает связь на расстоянии примерно 1-5 км в городской местности. Пользователям доступны 20 готовых каналов и ещё 80 настраиваемых, для каждого из которых можно самостоятельно выбрать частоту. Предусмотрены запись частот непосредственно на устройстве, настройка через смартфон и беспроводное копирование параметров между рациями.

Корпус толщиной 15 мм весит 130 г. Устройство оснащено цветным экраном диагональю 1,77 дюйма и динамиком диаметром 36 мм. Аккумулятор ёмкостью 2190 мАч обеспечивает до 120 часов ожидания или до 15 часов непрерывной работы. Для подключения предусмотрены USB Type-C, разъём 3,5 мм и Bluetooth. Также есть FM-приёмник с диапазоном 87-108 МГц и защита корпуса IP54.

Управлять настройками, создавать группы и конфигурировать рации можно через приложение Xiaomi Walkie-talkie. Новая версия отличается от прежней прежде всего оранжевым оформлением: аппаратная платформа и заявленные возможности остались прежними.

Источник: ithome