Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5132057, которое включает долгожданные улучшения в Windows Search. Обновление решает давние проблемы с поиском и добавляет новые возможности. Новая строка поиска позволяет выполнять быстрые действия простыми командами: «переключиться в тёмный режим», «включить Bluetooth», «уменьшить яркость экрана», «выключить звук» или «свернуть все окна». Доступны и функции Phone Link, например отправка текстовых сообщений с подключённого телефона, а также быстрый доступ к информации о погоде, котировкам акций и другим данным.

Для энтузиастов важна лежащая в основе технология: новый Search построен на WinUI 3, что, по словам Microsoft, повышает скорость работы и снижает потребление ресурсов системы. Первые тесты подтвердили значительные улучшения как в скорости, так и в эффективности использования памяти.

Внешний вид тоже обновлён: результаты поиска теперь отображаются в едином списке, заменив прежний дизайн с большой панелью предварительного просмотра. Поиск лучше справляется с опечатками и синонимами, а также предоставляет более подробную информацию о файлах и веб-превью. Интегрирован Copilot — ответы появляются прямо в строке поиска, есть и ссылка для открытия полноценного приложения. Это следует за июльским обновлением, которое убрало рекламу и промо-контент из Search и добавило настройку для скрытия предложений сайтов и Microsoft Store. Microsoft отмечает, что новый опыт использования Windows Search пока доступен только на английском языке; система эффективнее обрабатывает опечатки, что делает взаимодействие с ОС более плавным.

Среди других нововведений KB5132057: модернизированный диалог Run, функция Windows Hello временно увеличивает яркость экрана для улучшения распознавания лица при слабом освещении, а поиск из «Этот компьютер» в Проводнике теперь основан на индексировании — это делает его значительно быстрее и согласованнее с поиском из домашней версии Проводника. Microsoft сообщает, что обновление распространяется постепенно, поэтому пользователи будут получать его не сразу.

Источник: TechPowerUp