Оказывается, чтобы приподнять верёвку, охватывающую всю Землю по экватору, на один метр, потребуется добавить всего 6,28 метра длины. Причём результат не зависит от размеров планеты: тот же расчёт сработает для небольшого кольца или окружности размером с Млечный Путь. Необычную математическую задачу разобрали авторы научного издания IFLScience.

Длина экватора Земли составляет около 40 000 км. На первый взгляд кажется, что для увеличения радиуса такой гигантской окружности на метр понадобится огромное количество дополнительного материала. Но формула длины окружности выглядит одинаково независимо от её исходного размера: \(C=2\pi R\). Поэтому увеличение радиуса на один метр всегда требует ровно \(2\pi\) метра дополнительной длины — приблизительно 6,28 м.

Секрет задачи в том, что исходная длина окружности вообще не влияет на результат. Неважно, охватывает верёвка Землю, небольшую площадку или воображаемую окружность астрономических масштабов. Если увеличить радиус на одинаковую величину, прирост длины окружности тоже будет одинаковым.

Есть и обратный вариант головоломки. Если к верёвке, плотно обхватывающей Землю, добавить всего один метр, она отойдёт от поверхности примерно на 15,9 см по всей окружности. Это следует из той же формулы: дополнительный метр длины делится на \(2\pi\), что и даёт увеличение радиуса примерно на 0,159 м.

Источник: iflscience