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Испанская компания Vulkkano представила активный сабвуфер SUB8s, который сочетает 8-дюймовый низкочастотный динамик с корпусом шириной всего 18 см. Устройство рассчитано на тех, кому не хватает басов от обычных колонок, но нет места для полноразмерного сабвуфера.

Габариты новинки составляют 40 x 18 x 40 см, масса — 7,3 кг. Несмотря на узкий корпус, внутри установлен 8-дюймовый динамик с усилительным модулем TPA3116. Заявленная мощность составляет 80 Вт RMS и достигает 90 Вт в пике. Частотный диапазон — от 40 до 250 Гц, соотношение сигнал/шум — не менее 80 дБ.

SUB8s оснащён входом RCA (L/LFE), поэтому его можно подключить к активным колонкам, саундбару или AV-ресиверу с выходом на сабвуфер. Производитель также предлагает использовать новинку вместе с собственными мониторами A4 ARC MKII и A5 ARC MKII. На задней панели расположены регуляторы настройки низких частот. В комплект входят кабель RCA длиной 1,5 м и сетевой кабель.

Источник: fairaudio