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Необычную версию настольной акустики BT20 представил дизайнер Сидхант Патнаик. Вместо обычного корпуса он использовал палитру GTA VI: фиолетовый градиент, силуэты пальм и крупную эмблему VI. Получилась неофициальная дизайнерская версия колонки, стилизованная под атмосферу Вайс-Сити.

В основе проекта лежит BT20 — компактная Bluetooth-акустика ближнего поля, изначально задуманная как замена слабым встроенным динамикам компьютерных мониторов. Конструкция состоит из горизонтального цилиндрического основания и прямоугольной акустической панели с перфорацией. Боковые элементы одновременно служат опорами и наклоняют колонку назад, направляя звук в сторону слушателя. Благодаря этому не нужна отдельная подставка для изменения угла наклона.

В версии GTA VI дизайнер заменил привычную расцветку на фиолетовый градиент с изображением тени пальмовых листьев. Переднюю панель украшает объёмная эмблема VI с пальмами внутри цифр. Корпус выполнен в жемчужно-белом цвете, регулятор громкости окрашен в пурпурный, а рычажок включения — в янтарный.

Управление тоже сделано без сенсорных панелей: крупная рифлёная ручка регулирует громкость и ставит воспроизведение на паузу при нажатии, а отдельный механический переключатель отвечает за питание и сопряжение по Bluetooth. При этом речь идёт о дизайнерской концепции, а не о серийной продукции Rockstar Games. Цена, акустические характеристики и планы выпуска этой версии не объявлены.

Источник: yankodesign