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Новые трёхмерные эмодзи Google не появятся на смартфонах Samsung, включая флагманский Galaxy S26 Ultra. Ограничение касается всей линейки Galaxy, а не только устройств с недостаточной производительностью. Google подтвердила это в справочной документации: Samsung использует собственный шрифт эмодзи и не получает обновление Noto 3D Emoji.

Причина заключается в способе отображения символов. Google распространяет Noto 3D Emoji как обновлённый набор системных изображений, тогда как Samsung самостоятельно разрабатывает и использует графику эмодзи. Поэтому даже самый производительный Galaxy не сможет получить новый дизайн через обычное обновление Android.

Для остальных производителей требования тоже оказались довольно высокими. Смартфону необходимы Android 17 или новее, минимум 6 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом от 128 ГБ и не менее 10 ГБ свободного пространства. Подходящие устройства загружают набор автоматически при подключении к Wi-Fi и зарядке. Принудительно установить обновление пока нельзя.

Источник: phonearena