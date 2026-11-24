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Британская Maeving увеличила запас хода электромотоциклов RM1S и RM2 со 129 до 161 км, а время зарядки сократила с 2,5 часа до одного. При этом производитель сохранил съёмные аккумуляторы и добавил разъём Type 2 для подключения к общественным зарядным станциям. Обновление затронуло сразу две модели, но максимальная скорость осталась прежней — 113 км/ч.

Ёмкость двух аккумуляторов выросла с 5,46 до 6,66 кВт·ч — на 25%. Каждый блок теперь обеспечивает 3,33 кВт·ч полезной энергии. Зарядка от 20 до 80% через Type 2 занимает около 60 минут вместо прежних 150. Владельцы также могут снимать батареи и заряжать их отдельно, например, дома.

Maeving доработала электропривод: мотоциклы должны быстрее реагировать на ручку газа и увереннее ускоряться в городском потоке. RM1S также получил более удобную посадку с опущенными подножками и изменённым положением руля. Внешность сохранила классические черты, но бак переделали: в нём появились разъём для зарядки, отделение для телефона и кошелька, а также USB-C.

RM1S рассчитан на одного человека и будет стоить от 8495 фунтов стерлингов, двухместный RM2 — от 8995 фунтов. Заказы откроют в начале 2027 года. Обе модели разрабатывают и собирают в британском Ковентри.

Источник: maeving