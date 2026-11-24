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Компания Commodore представила проводные внутриканальные наушники Talkback, в которых управление музыкой и звонками снова вынесли на кабель. Модель получила микрофон и три физические кнопки в прозрачном пульте с видимой электронной платой. За акустическую настройку отвечала FiiO — производитель портативной аудиотехники.

Наушники подключаются через стандартный разъём 3,5 мм и не требуют Bluetooth, приложения или зарядного кейса. Кабель можно провести за ушами, а силиконовые насадки обеспечивают пассивную шумоизоляцию. В отличие от моделей с активным шумоподавлением, Talkback не используют электронику для подавления внешних звуков: результат зависит от плотности прилегания насадок.

Внутри каждого наушника установлен купольный излучатель на основе углеродного материала диаметром около 0,4 дюйма (10,2 мм). За формирование низких частот отвечает С-образный акустический канал. Корпуса изготовлены из литого цинкового сплава. FiiO использует похожую конструкцию в своих наушниках FD11, однако производитель не подтверждал, что модели получили одинаковые излучатели.

Commodore изначально разрабатывала Talkback как дополнение к раскладному смартфону Callback 8020, но подключать их можно к любому устройству с аудиовыходом 3,5 мм. Владельцам смартфонов только с USB-C понадобится переходник. Цена составляет $50 без учёта налогов. Предзаказы уже открыты, но дату начала поставок компания пока не назвала. При этом производитель не опубликовал измеренную частотную характеристику наушников.

Источник: commodore