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Американская компания Aptera Motors начала мелкосерийную сборку трёхколёсного электрокара со встроенными солнечными панелями. Они размещены в крыше, капоте и передней панели; общая мощность — около 700 Вт. В ясную погоду они вырабатывают примерно 4 кВт·ч энергии в сутки — этого достаточно, чтобы увеличить запас хода примерно на 64 км. При этом автомобиль можно заряжать и от сети, и на зарядной станции. Независимые испытания организации TÜV Rheinland подтвердили заявленные показатели.

Автор: Крис Энтони, гендиректор Aptera Motors Co Источник: commons.wikimedia.org

Благодаря каплевидному обтекаемому кузову с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13 и лёгкой конструкции массой около 998 кг запас хода электрокара достигает примерно 644 км. Несущая структура кузова выполнена из углепластика и стекловолокна, в движение машину приводит передний электромотор, предусмотрена батарея с жидкостным охлаждением и системой подогрева. В планах компании — выпуск полноприводной версии.

Первый серийный экземпляр передали Мартину Хартоно — генеральному директору инвестиционной компании GDP Venture и одному из крупных ранних инвесторов Aptera. Автомобиль выполнен в матовом чёрном цвете (Noir). Сначала поставки идут среди участников инвестиционной программы — очередность зависит от размера вклада, затем очередь дойдёт до остальных заказчиков.

Мелкосерийная сборка и отправка первых машин — ещё не массовый выпуск: компании нужно завершить подготовку производства и привлечь дополнительное финансирование. Проект нацелен на повышение автономности электромобиля за счёт возобновляемой энергии, но реальный эффект от солнечных панелей будет зависеть от климата и условий парковки.

Источник: auto.mail.ru