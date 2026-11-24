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Huawei представила в Китае смарт-часы Watch Air толщиной всего 6,9 мм. Это самая тонкая модель в истории носимых устройств компании. При этом производителю удалось разместить в корпусе из титанового сплава аккумулятор, обеспечивающий до пяти дней работы, и AMOLED-дисплей с высокой яркостью. Масса устройства составляет около 27 г.

Watch Air получила квадратный экран AMOLED диагональю 1,92 дюйма. Рамки со всех четырёх сторон имеют ширину 1,4 мм, а доля дисплея на передней панели достигает 86%. Пиковая яркость составляет 3500 нит, предусмотрена адаптивная частота обновления LTPO 2.0. Экран защищает сапфировое стекло, а корпус выполнен из титанового сплава с глянцевой отделкой. Покупателям предложат чёрную, серебристую и золотистую версии.

Для уменьшения толщины Huawei изменила внутреннюю компоновку. Производитель использовал складную конструкцию системной платы, которую удалось разместить в пространстве толщиной 3,68 мм. Аккумулятор получил многослойную конструкцию с содержанием кремния 10% и нестандартную форму, позволяющую эффективнее использовать внутренний объём. По заявлению Huawei, часы работают до пяти дней при обычном использовании. Беспроводная быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает запас энергии ещё на один день.

Устройство работает под управлением HarmonyOS и поддерживает уведомления, Bluetooth-звонки, мониторинг здоровья и спортивные режимы, включая лыжный спорт и велоспорт. Предусмотрены анализ сна, оценка состояния организма и экспресс-проверка до 16 показателей здоровья. Huawei Watch Air оценили в 2499 юаней (около 375 долларов). Продажи в Китае начнутся 4 декабря 2026 года. Сроки выхода на другие рынки пока не объявлены.

Источник: gizmochina