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Samsung собирается расширить возможности защиты от телефонного мошенничества. В будущих версиях программного обеспечения смартфоны Galaxy смогут проверять не только обычные звонки, но и разговоры через сторонние приложения. Нововведение обнаружили в тестовой версии One UI 9.5. Не исключено, что его полноценный запуск состоится вместе с выходом серии Galaxy S27.

Сейчас встроенная защита работает только через стандартное приложение для телефонных звонков. Она анализирует разговоры с незнакомыми номерами и при обнаружении подозрительных признаков предупреждает владельца смартфона. Это позволяет вовремя заметить возможную попытку обмана и самостоятельно решить, продолжать ли беседу.

Однако мошенники давно используют не только обычную мобильную связь. Они могут звонить через Google Meet и другие популярные сервисы, на которые действующая система защиты не распространяется. Судя по найденным в коде One UI 9.5 beta упоминаниям, компания намерена устранить это ограничение.

Предполагается, что перед проверкой разговора в стороннем приложении смартфон будет запрашивать согласие пользователя. После этого система сможет выявлять характерные признаки мошенничества, в том числе попытки выдать себя за другого человека и использование поддельного голоса, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Важная особенность заключается в том, что обработка разговора должна происходить непосредственно на устройстве. Передавать содержание беседы на внешние серверы для проверки не потребуется.

Первые смартфоны с расширенной защитой могут появиться в начале 2027 года вместе с семейством Galaxy S27. При этом нововведение необязательно останется эксклюзивом будущих флагманов: производитель может добавить его и на другие совместимые устройства посредством обновления One UI. Пока компания официально не объявляла сроки запуска этой возможности.

Источник: Phonearena