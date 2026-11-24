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В смартфонах Samsung Galaxy появилась возможность создавать своеобразные «белые списки» приложений, которым разрешено переходить на мобильный интернет при проблемах с Wi-Fi. Новая функция позволяет сохранить связь в мессенджерах, даже если беспроводная сеть формально подключена, но уже не обеспечивает стабильную передачу данных.

Настройка появилась в бета-версии One UI 9.5 и встроена в инструмент Intelligent Wi-Fi. Пользователь может самостоятельно выбрать программы, которым разрешено переключаться на мобильную сеть. Остальные приложения при этом продолжат использовать Wi-Fi.

От российских «белых списков» эта система отличается принципом работы. Samsung не сохраняет доступ к выбранным сервисам при ограничениях интернета, а позволяет им автоматически переходить на другой канал связи. Раньше Intelligent Wi-Fi мог переключить на мобильную сеть весь смартфон, теперь настройка действует избирательно.

В One UI 9.5 также появилась возможность автоматически включать Wi-Fi при обнаружении знакомой сети. Пока нововведения доступны в тестовой прошивке. Бета-программа стартовала 18 ноября для устройств Galaxy S26 в отдельных странах, а сроки выхода стабильной версии с новой функцией Samsung пока не объявила.

Источник: sammobile