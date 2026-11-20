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В сети появились сведения о внешности будущих смартфонов Apple. Тонкая модель может получить дополнительную камеру, а базовый iPhone 18 — обойтись без заметных изменений задней панели.

iPhone Air 2 может получить две основные камеры вместо одной, установленной в нынешней модели. Если информация подтвердится, Apple устранит одно из заметных ограничений тонкого смартфона. Однако характеристики второго модуля и его возможности пока неизвестны.

У базового iPhone 18, предположительно, сохранится вертикальное расположение двух камер, как у iPhone 17. Это расходится с предыдущими сообщениями о возможном переходе на увеличенный блок камер, похожий на оформление моделей Pro. В результате внешне обычный iPhone следующего поколения может оказаться ближе к нынешней модели, чем ожидалось.

Ещё одно возможное изменение касается фронтальной части Air 2. По предварительным данным, Apple может поменять расположение фронтальной камеры и датчиков относительно выреза TrueDepth. Причины такого решения пока не раскрываются.

Apple не подтверждала эти сведения. Все изменения пока остаются на уровне утечки и могут отличаться от характеристик серийных устройств. Выход iPhone 18 и iPhone Air 2 ожидается весной 2027 года.

Источник: notebookcheck