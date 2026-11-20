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Samsung готовит для смартфонов Galaxy новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая поможет заранее узнать погоду в городе, куда собирается отправиться пользователь. Такая возможность появится в стандартном приложении «Погода» и избавит от необходимости самостоятельно искать прогноз для другого населенного пункта.

Смартфон сможет определять предстоящие поездки по информации из других приложений. Например, если в календаре указана встреча в другом городе или на устройстве обнаружены сведения о предстоящем авиаперелете, система сможет распознать возможную поездку. После этого приложение «Погода» предложит проверить условия в месте назначения. Для просмотра прогноза достаточно будет нажать на появившуюся подсказку.

За работу новой функции отвечает разрабатываемая компанией система Personal Agent Core. Она собирает сведения из приложений One UI и сервисов Google, чтобы учитывать планы владельца смартфона и предлагать подходящие действия в нужный момент. Речь идет о более глубоком взаимодействии между стандартными приложениями: они смогут использовать общую информацию, чтобы предоставлять пользователю полезные подсказки без дополнительных запросов с его стороны.

Пока функция не готова к массовому запуску. Ее обнаружили в тестовой версии приложения Samsung Weather для One UI 9.5, установленной на смартфонах серии Galaxy S26. Компания еще не сообщила, когда именно нововведение станет доступно владельцам устройств.

Не исключено, что компания добавит его в одну из следующих тестовых сборок One UI 9.5. Другой возможный вариант — выпуск функции вместе с новым поколением флагманов Galaxy S27, ожидаемым в начале следующего года.

Источник: SamMobile