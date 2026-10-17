Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Google объявила о внедрении изменений в интерфейс сервисов AI Mode и AI Overviews, направленных на повышение заметности ссылок на первоисточники. Интегрированные в текст гиперссылки теперь отображаются выше в блоках ответов искусственного интеллекта, что позволяет переходить к исходным материалам до прочтения всего сгенерированного резюме.

В рамках обновлений поисковый сервис расширяет географию и языковую поддержку каруселей с новостными материалами, а также внедряет визуальные миниатюры для блоков рекомендующих ссылок в конце ответов. Параллельно поисковик тестирует выделенную секцию в верхней части выдачи для отображения проверенных официальных сайтов с пояснениями к каждому ресурсу и кликабельные имена авторов контента в видеорезультатах AI Mode.

Представители компании не раскрыли точные сроки развертывания всех нововведений на международных рынках. Часть описанных элементов интерфейса уже внедряется в поисковую систему, тогда как блоки с официальными ресурсами и профилями авторов остаются на стадии тестирования.

Источник: menow