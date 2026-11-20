Процессор Google Tensor G6, установленный в смартфонах Pixel 11, уступил даже не самому мощному современному чипу Qualcomm. В сравнительных испытаниях Snapdragon 8 Gen 5 оказался быстрее на 53% в AnTuTu 11, а в графических тестах преимущество Qualcomm оказалось ещё заметнее. Особенно большой разрыв обнаружился при обработке графики и длительной игровой нагрузке.

В AnTuTu 11 Snapdragon 8 Gen 5 набрал 2 961 236 баллов против 1 932 704 у Tensor G6. Разница составляет около 53%. При этом графическая составляющая оказалась слабым местом разработки Google: GPU Adreno 829 набрал 974 402 балла, тогда как PowerVR CXTP-48-1536 в Tensor G6 — только 450 458. Отставание превысило два раза.

В Geekbench 6 ситуация оказалась менее однозначной. В однопоточном тесте Snapdragon 8 Gen 5 получил 2837 баллов, а Tensor G6 — 2731. Разница составила всего около 4%. Однако при нагрузке на все ядра Qualcomm набрал 9352 балла против 7559 у Google, опередив конкурента примерно на 24%. Это указывает на более заметное преимущество Snapdragon при монтаже видео, рендеринге и одновременной работе с несколькими ресурсоёмкими приложениями.

Игровой тест 3DMark Wild Life Extreme также оказался в пользу Qualcomm. Snapdragon 8 Gen 5 набрал 5011 баллов на пике и 3324 на минимуме, тогда как Tensor G6 показал 3413 и 2450 баллов соответственно. При этом стабильность производительности у Google оказалась выше — 71,7% против 66,3%.

Tensor G6 использует семиядерный процессор с частотой до 4,11 ГГц и делает ставку на собственный блок обработки ИИ и тесную интеграцию с камерой. Snapdragon 8 Gen 5 располагает восемью ядрами и графикой Adreno 829. Получается, Google делает ставку на вычислительную фотографию и локальные ИИ-функции, но по общей производительности и графике пока уступает Qualcomm.

Источник: gizmochina