Создатели Icon Audio выпустили StylusScope Model 1, прибор для контроля износа иглы винилового проигрывателя. Его включают между фонокорректором и усилителем, и он сам считает, сколько часов проработала игла. На новой игле владелец проигрывает на тестовой пластинке из комплекта определённый трек, это даёт исходное измерение. Затем прибор просит повторять замер каждые 50 часов. По обоим каналам сравниваются искажения и уровень выходного сигнала, результаты видны на экране. Срок замены прибор не называет: решение остаётся за владельцем.

Разработчик проверил коническую иглу за 1000 часов использования. Интермодуляционные искажения на 13 и 14 кГц выросли в 2,7 раза, вертикальные на 8 кГц втрое, а уровень сигнала упал менее чем на 3 дБ. Он уточняет, что это пример одной иглы, а не доказательство общих закономерностей износа.

Помимо износа, прибор измеряет азимут по переходным помехам и балансу искажений, а также интермодуляционные искажения и частотную характеристику по каждому каналу. Есть и FFT-анализатор в реальном времени: с ним можно изучать резонанс тонарма и влияние нагрузки головки звукоснимателя, в том числе разной ёмкости.

Результаты измерений можно экспортировать в открытую базу данных об износе игл. Разработчик рассказал, что десять месяцев работал с Claude от Anthropic как с помощником по прошивке, методикам измерений, анализу данных и документации. За железо, идеи и решения он отвечает сам.

Для работы нужен отдельный фонокорректор со своим выходом.

Прибор с тестовой пластинкой оценили в 449 долларов.

Источник: HiFi PiG