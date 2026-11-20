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Samsung начала тестирование One UI 9.5 на флагманском Galaxy S26 Ultra. Вместе с обновлением смартфон получил несколько дополнительных возможностей для съемки фото и видео. Причем некоторые из них компания не стала отдельно упоминать в официальном анонсе.

Одно из наиболее заметных изменений касается разрешения фотографий. Теперь снимать в 24 Мп можно прямо через стандартное приложение камеры. Раньше владельцам смартфонов для использования такого режима приходилось устанавливать отдельную программу Camera Assistant. Более высокое разрешение позволяет сохранить больше деталей на снимках по сравнению с привычным режимом на 12 Мп.

При этом у съемки в 24 Мп есть особенность: обработка таких фотографий создает дополнительную нагрузку на устройство. Если смартфон сильно нагревается, он может самостоятельно уменьшить разрешение до 12 Мп. Это необходимо, чтобы ограничить нагрев и избежать проблем при работе камеры.

Еще одно изменение связано с видеосъемкой. Компания готовит режим, который задействует всю площадь сенсора вместо привычного кадрирования под формат 16:9. Благодаря этому один и тот же ролик можно будет по-разному обрезать уже после записи. Например, подготовить горизонтальное видео для YouTube и вертикальное для социальных сетей, используя исходный материал.

Правда, эта возможность пока не работает в первой бета-версии One UI 9.5. Не исключено, что компания оставила ее для следующего поколения флагманов.

Ранее также появилась информация о подготовке режима серийной съемки для S27 Ultra. Он позволит делать до 30 фотографий в формате RAW за один раз. Таким образом, производитель продолжает расширять возможности мобильной камеры, причем часть нововведений может достаться будущим моделям серии Galaxy S27.

Источник: Notebookcheck