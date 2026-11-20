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Samsung зарегистрировала две модели будущих складных смартфонов Galaxy Z Fold 9 и Fold 9 Ultra. Устройства с индексами SM-F981U и SM-F986U появились в базе IMEI примерно за девять месяцев до предполагаемой премьеры. Это первые признаки подготовки следующего поколения складных флагманов.

Модели получили кодовые обозначения H9 и Q9. По аналогии с предыдущим поколением SM-F981U может оказаться широким Galaxy Z Fold 9, а SM-F986U — более традиционным по пропорциям Fold 9 Ultra. Оба устройства имеют индекс U, указывающий на американские версии для операторских сетей.

Разница между моделями может сохраниться и в конструкции. В предыдущем поколении Samsung разделила линейку на широкий Galaxy Z Fold 8 и более привычный по форме Fold 8 Ultra. Судя по новым обозначениям, компания может продолжить эту стратегию.

Сама регистрация не раскрывает характеристики смартфонов и не подтверждает их окончательные названия. Более того, код Q9 ранее связывали и с возможным продолжением линейки TriFold. Ожидается, что новые складные устройства Samsung представит летом 2027 года на мероприятии Galaxy Unpacked.

Источник: androidtreasure