В каталоге App Store вышло новое приложение для iPhone под названием HyperCam Trigger, которое автоматизирует процесс мобильной фотографии. Программа запускает спуск затвора камеры при фиксации определенных внешних факторов, таких как звук, движение в кадре или резкое изменение освещения.

Приложение HyperCam Trigger задействует встроенные датчики смартфона Apple для активации записи без физического нажатия на экран. При съемке динамичных сцен, спортивных мероприятий или животных программа делает кадр в момент появления объекта в зоне видимости. Для создания групповых портретов предусмотрена реакция на звук, когда затвор срабатывает от хлопка в ладоши. Пользователям доступна настройка чувствительности микрофона и времени задержки между звуковым сигналом и созданием фото. Также утилита способна делать снимок при распознавании улыбки на лице человека в кадре.

Основное техническое назначение программы заключается в съемке молний. Программный алгоритм фиксирует резкий всплеск яркости света, попадающего на объектив, и мгновенно делает кадр. Также задействуется гироскоп устройства: съемка может начинаться при наклоне смартфона или, наоборот, только при достижении полной неподвижности аппарата на штативе.

Подобный принцип работы ранее применялся в специализированных внешних устройствах — синхронизаторах для профессиональных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой, таких как представленный ранее прибор Bolt Hunter. Необходимость автоматизации обусловлена физиологией: скорость реакции человека не позволяет вовремя нажать кнопку при возникновении кратковременных природных явлений, а обычная серийная съемка не гарантирует фиксацию нужного момента.

Базовая версия программы бесплатна, а расширенный функционал собран в платной подписке HyperCam Pro. Платная версия открывает доступ к фильтрам объектов, настройке зон обнаружения и увеличенному буферу предварительного срабатывания — функции, при которой камера ведет запись в фоновом режиме и сохраняет кадры за доли секунды до фактического сигнала к съемке. Также открывается запись в формате RAW, который сохраняет несжатые данные напрямую с матрицы для глубокой цветокоррекции, и режим HDR, объединяющий несколько снимков с разной выдержкой для детализации темных и светлых участков. Стоимость доступа к расширенным функциям камеры iPhone в приложении HyperCam Trigger составляет 3,99 доллара (около 400 рублей) в месяц, 22,99 доллара (около 2300 рублей) в год или 44,99 доллара (около 4500 рублей) за бессрочную лицензию в App Store.

Источник: petapixel.com