МВД России начало отказывать в приёме фото на загранпаспорт, если изображение было обработано при помощи нейросетей или графических редакторов. Использование алгоритмов искусственного интеллекта для сглаживания кожи, изменения овала лица или стилизации снимка признано нарушением требований регламента по идентификации личности. Запрет в первую очередь затрагивает пятилетние документы старого образца, требующие предоставления готовых фотоснимков заявителем. Для десятилетних биометрических паспортов, содержащих микрочип с цифровыми данными владельца, съемка проводится исключительно в служебных кабинетах миграционного подразделения.

Правила исключают любую коррекцию внешности ради эстетического эффекта. Гражданин должен предоставить снимок на сплошном белом фоне, без световых искажений, головных уборов (за исключением религиозных требований, не скрывающих овал лица) и элементов, закрывающих глаза. Нарушение этих норм влечет отказ в выдаче удостоверения без компенсации финансовых затрат. Государственная пошлина в размере 2000 рублей со взрослых и 1000 рублей с детей до 14 лет удерживается в доход бюджета в полном объеме.

Контроль за документами ужесточен и на этапе выезда из страны. В рамках действующей статьи 8.1 закона № 114-ФЗ пограничные органы ФСБ проверяют совпадение машиночитаемой строки с основными сведениями паспорта. Любые технические описки в написании фамилий, географических названий или разночтения в буквах «е» и «ё» приводят к изъятию бланка на контрольно-пропускных пунктах. Чтобы избежать срыва поездки и потери госпошлины, гражданам необходимо отказаться от генерации фото на загранпаспорт через нейросеть в пользу стандартной фотосъемки.

Источник: news