МВД запретило использовать нейросети для обработки фото на загранпаспорт

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МВД России начало отказывать в приёме фото на загранпаспорт, если изображение было обработано при помощи нейросетей или графических редакторов. Использование алгоритмов искусственного интеллекта для сглаживания кожи, изменения овала лица или стилизации снимка признано нарушением требований регламента по идентификации личности. Запрет в первую очередь затрагивает пятилетние документы старого образца, требующие предоставления готовых фотоснимков заявителем. Для десятилетних биометрических паспортов, содержащих микрочип с цифровыми данными владельца, съемка проводится исключительно в служебных кабинетах миграционного подразделения.

Правила исключают любую коррекцию внешности ради эстетического эффекта. Гражданин должен предоставить снимок на сплошном белом фоне, без световых искажений, головных уборов (за исключением религиозных требований, не скрывающих овал лица) и элементов, закрывающих глаза. Нарушение этих норм влечет отказ в выдаче удостоверения без компенсации финансовых затрат. Государственная пошлина в размере 2000 рублей со взрослых и 1000 рублей с детей до 14 лет удерживается в доход бюджета в полном объеме.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Контроль за документами ужесточен и на этапе выезда из страны. В рамках действующей статьи 8.1 закона № 114-ФЗ пограничные органы ФСБ проверяют совпадение машиночитаемой строки с основными сведениями паспорта. Любые технические описки в написании фамилий, географических названий или разночтения в буквах «е» и «ё» приводят к изъятию бланка на контрольно-пропускных пунктах. Чтобы избежать срыва поездки и потери госпошлины, гражданам необходимо отказаться от генерации фото на загранпаспорт через нейросеть в пользу стандартной фотосъемки.

Источник: news

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Автор Derbi Рейтинг +4.00
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1 комментарий

AllUnion
Хм, так уже ж лет 20 как фотошопом задний фон поправляют, пиджачки там к примеру дорисовывают или локоны волос или прыщ на носу вылечивают — не подойдет значит такая, по итогу > делай 10 летний (цена+био) фоткайся на месте ?
С буквами отдельные приколы у владельцев фио с буквами я, ё, ю, ц, ш, щ — раньше буквы писали (eng), теперь на латины пишут (авиа норма какая то там) [кстати эта же авиа норма в обратном переводе уже не выдает исходно нужный вариант букв как раньше к примеру а просто переводит добуквенно].
Вот и имеем сам загранник на английском а заполнение его на латыни, а еще это создает возможные проблемы заграницей, так как в паспорте у тебя одни буквы (lat.) а в банковской карте (eng.) иные — иди обьясняй дяде копу почему petia снимает деньги в банкомате с карты petya… а если вдруг документы какие оформляешь там а вдруг если и по приезду- так там вообще веселье полнейшее

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