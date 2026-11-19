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Несмотря на ограничение в 30 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, GTA 6 можно будет запускать с более плавным изображением. Энтузиаст разработал бесплатную программу SmoovPlay, которая позволяет увеличить частоту кадров за счет искусственного интеллекта. При этом производительность самой игры и скорость реакции на действия игрока не меняются.

Принцип работы заключается в передаче изображения с консоли на компьютер. Специальная программа анализирует полученный видеопоток и при помощи ИИ дорисовывает кадры, которых изначально не было. Таким образом, картинка с исходными 30 FPS может выглядеть так, словно игра работает при 60, 90 или даже 120 кадрах в секунду.

SmoovPlay также умеет улучшать качество изображения и увеличивать разрешение трансляции, чтобы картинка лучше соответствовала возможностям монитора. Однако у технологии есть ограничение: дополнительные кадры не ускоряют обработку команд игрока. По оценке разработчика, сама генерация увеличивает задержку примерно на 20 мс при 60 FPS и на 36 мс при 90 FPS. К этому добавляется время передачи изображения с консоли на ПК.

Поэтому такой способ в первую очередь рассчитан на спокойное исследование открытого мира и выполнение сюжетных заданий. В динамичных перестрелках дополнительная задержка может мешать управлению.

Пока разработчик не проверял SmoovPlay непосредственно в GTA 6, поскольку игра еще не вышла. Возможности программы демонстрируются на материалах из трейлеров, поэтому насколько хорошо она справится с полноценной игрой, станет понятно позднее.

Для работы потребуется компьютер с Windows и стабильное интернет-соединение. Программа бесплатная, а ее исходный код открыт. На данный момент подтверждена работа с PlayStation 5, тогда как поддержка Xbox пока остается экспериментальной.

Источник: ITC