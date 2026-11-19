Дальность света 380 метров при весе 80 г: Nitecore представила фонарь MT1C Max с поддержкой трех типов батарей
Компания Nitecore выпустила новый компактный фонарь MT1C Max, который получил регулируемый световой луч и максимальную яркость 1000 люмен. Новинка появилась одновременно с моделью MT1A Max, но отличается от нее большей дальностью освещения. При использовании сфокусированного луча она достигает 380 метров.
Вес устройства составляет 80 граммов. Одной из особенностей новинки стала поддержка трех типов элементов питания. Фонарь можно использовать с комплектным аккумулятором формата 18350, оснащенным разъемом USB-C, а также с батарейками CR123 и аккумуляторами RCR123.
Время работы зависит от выбранного источника питания. С комплектным аккумулятором фонарь способен проработать до 16 часов в экономичном режиме. При максимальной яркости автономность сокращается до 1 часа 15 минут с учетом работы системы термозащиты.
Использование RCR123 уменьшает световой поток примерно на 10-15%. В таком случае время работы составляет до 45 минут на максимальной мощности и около 9 часов при минимальной яркости. Обычные батарейки CR123 снижают максимальную яркость примерно вдвое, но позволяют получить до 12 часов автономной работы в экономичном режиме.
Стоимость новинки пока официально не объявлена. Однако немецкий дистрибьютор KTL уже указал цену в размере 60 евро. Фонарь начал поступать к продавцам в Германии и Сингапуре, поэтому его полноценный выход на рынок ожидается в ближайшее время.
Источник: Notebookcheck
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