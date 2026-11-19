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Компания Nitecore выпустила новый компактный фонарь MT1C Max, который получил регулируемый световой луч и максимальную яркость 1000 люмен. Новинка появилась одновременно с моделью MT1A Max, но отличается от нее большей дальностью освещения. При использовании сфокусированного луча она достигает 380 метров.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.de

Вес устройства составляет 80 граммов. Одной из особенностей новинки стала поддержка трех типов элементов питания. Фонарь можно использовать с комплектным аккумулятором формата 18350, оснащенным разъемом USB-C, а также с батарейками CR123 и аккумуляторами RCR123.

Время работы зависит от выбранного источника питания. С комплектным аккумулятором фонарь способен проработать до 16 часов в экономичном режиме. При максимальной яркости автономность сокращается до 1 часа 15 минут с учетом работы системы термозащиты.

Использование RCR123 уменьшает световой поток примерно на 10-15%. В таком случае время работы составляет до 45 минут на максимальной мощности и около 9 часов при минимальной яркости. Обычные батарейки CR123 снижают максимальную яркость примерно вдвое, но позволяют получить до 12 часов автономной работы в экономичном режиме.

Стоимость новинки пока официально не объявлена. Однако немецкий дистрибьютор KTL уже указал цену в размере 60 евро. Фонарь начал поступать к продавцам в Германии и Сингапуре, поэтому его полноценный выход на рынок ожидается в ближайшее время.

Источник: Notebookcheck