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Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26. Одно из заметных изменений касается технологии Privacy Display, которая позволяет скрывать содержимое экрана от людей, находящихся рядом. В новой версии системы компания добавила возможность включать защиту не только при запуске приложения, но и при переходе к определенным разделам внутри него.

Напомним, Privacy Display появилась в S26 Ultra. В отличие от обычных защитных пленок, технология работает непосредственно с пикселями дисплея и ограничивает видимость изображения при взгляде сбоку. Дополнительно компания предусмотрела программные настройки, позволяющие автоматически скрывать уведомления и защищать ввод паролей и других личных данных.

Теперь владельцы смартфона смогут точнее выбирать ситуации, в которых нужна такая защита. Например, при обычном просмотре фотографий в галерее дисплей останется доступным для окружающих, но при открытии личного альбома смартфон самостоятельно ограничит видимость экрана. Подобная настройка появилась и для секретного режима браузера Samsung Internet, а также защищенных заметок в Samsung Notes.

Кроме того, Privacy Display теперь может автоматически включаться при использовании встроенной блокировки приложений, появившейся в One UI 9.5.

Изменения коснулись и других элементов интерфейса. Если раньше система могла скрывать содержимое всплывающих уведомлений, то теперь аналогичная защита распространяется на панель уведомлений и список недавно открытых приложений. При этом пользователю не обязательно ограничивать видимость всего экрана.

Пока обновление доступно в тестовом формате для линейки Galaxy S26. Стабильную версию One UI 9.5 ожидают в следующем году. По предварительным данным, производитель также собирается расширить поддержку Privacy Display: такую технологию могут получить будущие S27 Ultra и S27 Pro.

Источник: AndroidPolice