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Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shijian-24 19.11.2026 г. Старт прошёл в 06:51 по пекинскому времени (01:51 по московскому) с космодрома Тайюань при помощи ракеты-носителя CZ-2D («Чанчжэн-2-ди»). Аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту, успешный вывод подтвердила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Цели миссии и производитель спутника официально не раскрываются, но аппараты серии Shijian традиционно используют для технологических экспериментов и отработки операционных процедур.

Источник: news.rambler.ru