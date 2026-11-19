Россияне смогут увидеть суперлуние 24.11. 2026 г. В этот день естественный спутник Земли окажется недалеко от перигея — самой близкой к нашей планете точке своей орбиты. Поэтому Луна будет выглядеть крупнее на 14 %, а яркость возрастёт на 30 % по сравнению с обычными полнолуниями.

Точный момент фазы — в 17:53 по московскому времени. Но наблюдать явление можно не только в эту минуту: оно длится несколько дней, поэтому любоваться Луной получится и вечером 23.11.2026, и 25-го числа. В городах Луна взойдёт во второй половине дня 24.11.2026 и будет видна ещё утром 25-го.

Это ноябрьское явление получило название «Бобровая Луна». Для удачных наблюдений придется найти место с хорошим обзором, где не мешает свет городских фонарей; для детального рассмотрения поверхности Луны подойдёт бинокль. Следующее суперлуние в 2026 году ожидается 24 декабря.

Источник: Первый технический