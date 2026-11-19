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Компания Nitecore представила компактный фонарь MT1A Max, который можно использовать не только с аккумулятором, но и с обычной батарейкой. Устройство весит всего 53 г и помещается в кармане, однако способно создавать направленный свет с дальностью до 300 метров. Предусмотрен и отдельный режим рассеянного освещения.

Главная особенность модели заключается в возможности выбора источника питания. В обычных условиях фонарь работает от аккумулятора формата 14500, который можно зарядить через встроенный разъем USB-C. Если поблизости нет возможности подзарядить его, аккумулятор допускается заменить стандартной батарейкой AA. Правда, в таком случае часть возможностей будет недоступна.

С аккумулятором фонарь выдает до 800 лм, а при использовании батарейки AA максимальная яркость ограничивается 200 лм. Меняется и дальность освещения: вместо 300 метров она сокращается до 170 метров. Таким образом, батарейка выступает скорее запасным вариантом на случай, если основной источник питания разрядится.

За освещение отвечает блок из пяти светодиодов. Он позволяет переключаться между направленным и рассеянным светом, а также включать оба варианта одновременно. На минимальной яркости фонарик способен проработать до 10 часов с аккумулятором или до 5 часов с обычной батарейкой.

Длина корпуса составляет 93 мм. Для переноски предусмотрена двусторонняя клипса, с помощью которой фонарь можно закрепить на одежде или козырьке бейсболки.

Стоимость новинки пока официально не объявлена. Немецкий дистрибьютор KTL уже выставил модель на своем сайте за 50 евро. Поставки фонаря отдельным продавцам начались, поэтому его розничный запуск ожидается в ближайшее время.

Источник: Notebookcheck