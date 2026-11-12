Microsoft устранила многочисленные уязвимости в Outlook, Windows и других своих продуктах

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Пользователям следует как можно скорее обновить свои системы: в рамках текущего цикла обновлений (Patchday) Microsoft устранила уязвимость в Outlook, которую злоумышленники уже активно эксплуатируют. Те, кто отключил службу Windows Update или откладывает установку патчей, также подвергают себя риску других атак, направленных на различные продукты Microsoft.

Автор: Clubic Источник: www.clubic.com

Microsoft классифицирует данную уязвимость (CVE-2026-124194) как угрозу «среднего» уровня, однако к этой ошибке стоит отнестись со всей серьезностью. Для проведения атаки злоумышленники рассылают электронные письма, содержащие специально подготовленный файл Office. Если получатель открывает такое сообщение, Outlook устанавливает соединение с сервером атакующих — причем без вывода стандартного предупреждения о наличии внешнего контента.

В ходе атаки злоумышленники перехватывают учетные данные в виде хеша NTLMv2. Используя этот зашифрованный идентификатор, они могут войти в Outlook от имени жертвы. Для осуществления такой атаки им даже не требуется выполнять вход в саму систему (Windows). По данным Microsoft, если письма просматривать только в режиме предварительного просмотра, данная ошибка не возникает.

Ряд других уязвимостей, обнаруженных в продуктах Microsoft, классифицированы как «критические». Одна из них затрагивает компонент поиска Windows (CVE-2026-116928): злоумышленники могут воспользоваться ею без прохождения аутентификации, применяя Exchange Server в качестве точки входа. Согласно описанию, достаточно отправить специально подготовленное письмо в целевую систему. Служба индексирования поиска — компонент, обеспечивающий возможность поиска по содержимому, — автоматически обрабатывает вредоносное вложение. Получателю даже не нужно открывать письмо. В результате возникает ошибка памяти, позволяющая выполнить вредоносный код с правами службы индексирования, что, в свою очередь, может привести к установке шпионского программного обеспечения.

Кроме того, через несколько уязвимостей в Office Excel (включая CVE-2026-118701, уровень угрозы которой оценивается как «высокий») злоумышленники могут запустить вредоносный код и получить контроль над системой. Важные обновления также выпущены для Azure, ActiveX, Hyper-V, .NET и ряда других компонентов Windows. Полный список уязвимостей, устраненных в рамках этого цикла обновлений (Patchday), представлен в руководстве по обновлениям безопасности (Security Update Guide) от Microsoft.

Источник: Microsoft

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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