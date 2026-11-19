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Samsung готовит изменения в работе персонального сервиса, который помогает владельцам смартфонов Galaxy следить за событиями повседневной жизни. С выходом One UI 9.5 он лишится двух возможностей, связанных с искусственным интеллектом и личными материалами пользователей.

Первая функция позволяет превращать собранную информацию в короткую аудиосводку. Искусственный интеллект обрабатывает доступные данные, составляет краткое изложение и зачитывает его вслух. Благодаря этому пользователи могут узнавать о важных событиях, не просматривая все сведения на экране.

Вторая возможность, получившая название «Моменты», предназначена для автоматического создания небольших подборок из повседневной жизни. Сервис собирает фотографии и видеозаписи, выделяя материалы, которые помогают вспомнить наиболее интересные события дня.

После установки One UI 9.5 обе функции станут недоступны. Компания подтвердила, что больше не поддерживает эти инструменты в новой версии оболочки. Изменение затронет не только участников бета-тестирования, но и владельцев совместимых устройств после выхода общедоступной прошивки.

В One UI 9.0 пользователи еще могут самостоятельно решать, пользоваться этими возможностями или отключить их. Однако после перехода на следующую версию интерфейса соответствующие инструменты исчезнут.

Компания пока не объяснила причины такого решения, и также не сообщила, могут ли удаленные функции вернуться в будущих обновлениях. Поэтому пока неизвестно, связано ли это с невысокой востребованностью инструментов или с изменением планов развития программного обеспечения.

Источник: SamMobile