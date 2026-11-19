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Google Фото может научиться самостоятельно подбирать одежду для пользователей. В приложении готовят новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая будет составлять повседневные образы из вещей, уже сохраненных в виртуальном гардеробе. На ее появление указывают найденные в коде Android-версии приложения упоминания.

Следы нововведения обнаружили в Google Фото версии 8.2. Судя по найденным описаниям, пользователям предложат два способа подбора одежды. В первом случае можно будет доверить выбор искусственному интеллекту: приложение само предложит сочетание вещей из имеющейся коллекции. Для этого предусмотрена команда «Удиви меня». Второй вариант позволит самостоятельно указать одежду, которую нужно объединить в комплект.

Таким образом, компания планирует развить уже существующий раздел «Гардероб», представленный в апреле 2026 года. Он позволяет собирать виртуальную коллекцию одежды на основе фотографий из галереи смартфона. Искусственный интеллект распознает вещи на снимках и распределяет их по категориям, избавляя от необходимости добавлять каждую позицию вручную.

После этого пользователь может просматривать свою коллекцию, сортировать вещи и создавать собственные комплекты. Также предусмотрена возможность виртуальной примерки. Новая разработка должна добавить еще один способ взаимодействия с гардеробом: вместо самостоятельного поиска подходящих сочетаний приложение будет предлагать готовые варианты.

Пока неизвестно, насколько широкими окажутся возможности такого помощника. В частности, не сообщается, сможет ли он учитывать погоду, время года или предпочтения владельца. Не объявлена и дата появления нововведения. Сейчас функция существует лишь в виде упоминаний в программном коде, поэтому ее окончательный вид и сроки запуска могут измениться.

Источник: Gadgets360