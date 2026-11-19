Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

✦ ИИ Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта

Гибридный кроссовер Voyah Taishan начал поступать к российским дилерам. Первые автомобили появились в петербургском центре «Voyah Аларм Моторс», и один кроссовер уже оформлен по предзаказу.

На старте предлагается шестиместная версия с полноценным третьим рядом, вскоре ожидаются пятиместные модификации. Дилеры рассчитывают, что новинка займёт до 10% продаж марки, а её основной аудиторией станут семьи из трёх-четырёх человек.

Машина передвигается благодаря гибридной установке последовательного типа: ДВС играет роль генератора для АКБ в 62,5 кВт·ч. Пара электрических двигателей выдают 517 л.с., на батарее авто проедет 280 км, а в сумме — 1120 км. Для России модель адаптировали: мультимедиа русифицирована, добавлен зимний пакет с обогревом кресел, руля и стекла. Стоимость шестиместной версии начинается от 8,85 млн руб. с учётом льготного автокредитования.

Источник: автостат