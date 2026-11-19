Гибридный Voyah Taishan поступил к российским дилерам: что известно о новинке
Гибридный кроссовер Voyah Taishan начал поступать к российским дилерам. Первые автомобили появились в петербургском центре «Voyah Аларм Моторс», и один кроссовер уже оформлен по предзаказу.
На старте предлагается шестиместная версия с полноценным третьим рядом, вскоре ожидаются пятиместные модификации. Дилеры рассчитывают, что новинка займёт до 10% продаж марки, а её основной аудиторией станут семьи из трёх-четырёх человек.
Машина передвигается благодаря гибридной установке последовательного типа: ДВС играет роль генератора для АКБ в 62,5 кВт·ч. Пара электрических двигателей выдают 517 л.с., на батарее авто проедет 280 км, а в сумме — 1120 км. Для России модель адаптировали: мультимедиа русифицирована, добавлен зимний пакет с обогревом кресел, руля и стекла. Стоимость шестиместной версии начинается от 8,85 млн руб. с учётом льготного автокредитования.
Источник: автостат
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